Kermisexploitant staat te springen om weer écht op een kermis aan de slag te gaan

NIEUWE NIEDORP - Angela Braak (35) uit Nieuwe Niedorp heeft naar eigen zeggen de allermooiste snoepkraam. De wagen staat sinds het begin van de coronacrisis in de schuur, zij is zelf aan de slag gegaan bij de lokale slager en verkoopt het snoep nu via internet. Ze hoopt dat de rechter er voor gaat zorgen dat ze snel weer op pad kan.

"De kermisspekken en de nougatblokken zijn echte hardlopers", vertelt de onderneemster terwijl thuis ze een nieuw cadeaupakket inpakt vol met oudhollands snoep. "Ik heb een Facebookpagina aangemaakt en daar probeer ik mijn handel kwijt te raken die ik voor dit jaar had gekocht. En dat gaat best goed."

Angela's ouders werken ook op de kermis. Al sinds ze een jong meisje was, hielp ze op alle fronten mee. Toen tien jaar geleden de kans voorbijkwam om te kraam te kopen, was het meteen duidelijk. "We hebben hem meteen gekocht. Ik kwam er zelf als klein kind al om snoepjes bedelen. Dus ja, ik kon het niet weerstaan om daar zelf te gaan staan."

Snoepkraam

Er staan nog een paar lollies, maar verder is alles weggehaald bij het einde van het vorige seizoen. "Een paar weken voor we starten, haal ik hem er uit, maak hem helemaal schoon en vul hem dan weer, maar ja, dat hoefde dit jaar niet. Zodoende dat hij er nu zo bij staat."

Ze heeft thuis een mooie voorraad snoep klaarstaan: zuurstokken, nougat, lollies en natuurlijk kaneelstokken. Voor vaderdag zijn er al flink wat bestellingen en ze heeft ook een vaste fan. "Dat is een mevrouw uit Aartswoud. Zij heeft al drie keer besteld. Dat ga ik even bij haar langs brengen, want ze heeft zelf geen auto."

Rechtbank

Vanmiddag proberen de Nederlandse kermisexploitanten via de rechter in Den Haag te regelen dat ze snel weer op pad mogen. Die datum staat nu op 1 september, maar dat duurt ze te lang, legt Angela Braak uit: "Het gaat er vooral om, om onder de evenementenvergunning uit te komen. Want om nu op een vaccin te moeten wachten. En als je ziet dat de pretparken wel al kunnen. Dan sta je te springen om weer te beginnen."

Braak had normaal gesproken vandaag met haar snoepkraam op de kermis in Heerhugowaard gestaan. Zij hoopt dat er dit seizoen toch nog een paar mooie kermisdagen in zitten. "Limmen zou nog kunnen. Dat is altijd een hele gezellige. Maar ook Zuid-Scharwoude. Ik hoop dat ik de kraam snel weer mag gaan inrichten. Dan zorg ik dat alles klaar is en gaan we met volle moed weer op pad!"