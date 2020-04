Kermisexploitanten proberen hoofd boven water te houden na uitstel kermisseizoen

WEST-FRIESLAND - In veel dorpen in de regio wordt uitgekeken naar de kermis, maar door de coronamaatregelen moeten we nog even geduld hebben. De 25 families die op de Noord-Hollandse kermissen staan moeten in zeven maanden tijd hun brood verdienen. Maar door uitstel van het kermisseizoen zijn er de komende twee maanden nog geen inkomsten.

De muntjes lagen klaar, het wisselgeld was bijgevuld en de attracties waren voor de laatste keer opgepoetst. Bij de kermisexploitanten was alles gereed om het kermisseizoen te starten, maar door de coronamaatregelen blijven de attracties tot 1 juni in de opslag. Alleen al in West-Friesland zijn de komende twee maanden dertien kermissen geschrapt .

Jan Boots, voorzitter van de Nederlandse Kermisbond in Alkmaar inventariseert op dit moment hoe hij de exploitanten hierin kan ondersteunen. "Samen is geprobeerd om een regeling bij de overheid tot stand te brengen voor een eenmalige tegemoetkoming en daar is in ieder geval positief over beslist, maar het is nog niet bekend aan wie dit precies wordt uitgekeerd."

Het is niet zo dat het in de rest van het jaar opgelost kan worden, zo legt Vonck uit. "Voor jonge gezinnen worden de gaten heel groot. Het is zoals het bij iedereen gaat, de jongens met de tulpen hebben het ook niet getroffen. We zijn toch aan het proberen om de kop boven water te houden."

Dat het daarom nog niet mogelijk is om kermis te vieren begrijpen ze volledig. Maar de kermisexploitanten moeten het in een seizoen verdienen: tussen april en oktober. En van die zeven maanden gaan de eerste twee al verloren en dat betekent nul inkomsten.

Als kermisexploitanten zijn ze onderdeel van de vrijetijdssector, waar alles nu nagenoeg stil ligt. "Als de bevolking niet gezond is en de bevolking durft het huis niet uit, dan heeft het hele evenement geen zin", aldus Blokker. "Het evenement is een verblijding, we zorgen dat de mensen tevreden feest kunnen vieren en je kunt pas feest vieren als iedereen gezond is."

Ook in deze sector zijn er volop vragen en nog weinig antwoorden. Daarbij leeft de vraag dat als de kermissen straks weer open kunnen, of de bezoekers dan 'en masse' op de kermis af komen. Boots: "Tot en met 31 mei zijn er dus voorlopig geen kermissen, maar men is niet zo enthousiast om te denken dat het na die tijd weer mag. Men vreest zelfs dat het nog tot 1 juli of 1 augustus is en dan is het kermisseizoen voorbij."

Hoe lang het ook mag duren, wat betreft de West-Friese kermissen hebben de exploitanten er vertrouwen in dat de kermislichten weer als vanouds gaan knipperen. "Als iedereen straks weer terug in gezondheid is, ben ik ervan overtuigd dat de West-Fries zijn kermis blijft bezoeken", aldus Vonck. Blokker vult aan: "Voor een West-Fries is het een stukje reünie altijd. Op sommige locaties komen de mensen zelfs uit het buitenland vandaan."