Nieuw participatieplatform in Bergen wil zich vooral op de toekomst richten

BERGEN - Bergen is een gloednieuw participatieplatform rijker: 'Ons Bergen'. Doel van de inwoners achter het platform: ideeën verzamelen, participatie stimuleren en draagvlak creëren. In de gemeente waar inwoners en bestuur elkaar de afgelopen jaren vaak tegen de haren in streken, lijkt het platform hoognodig.

De afgelopen jaren werden plannen en projecten in de gemeente Bergen vooral omgeven door gebakkelei en gebrek aan draagvlak. Dat moet en kan anders vindt een groep inwoners uit alle dorpen binnen de gemeente.

Om betere participatie, maar ook co-creatie en draagvlak voor nieuwe grote en kleine plannen te krijgen, is 'Ons Bergen' opgericht. Volgens woordvoerder Eelke Veenstra uit Egmond aan den Hoef kijkt het platform niet achterom, maar vooruit.

"Over de bestaande projecten is al genoeg gezegd", stelt Veenstra. "Wij willen vooral naar de toekomst kijken. We gaan aan de slag met dingen die nog op stapel staan of nieuwe ideeën die uit de samenleving komen en willen daar vorm aan geven."