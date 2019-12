Schoorl Community geeft inwoners duindorp een stem: "We willen mensen met elkaar verbinden"

SCHOORL - "We willen de inwoners van duindorp Schoorl meer aan elkaar verbinden en hun stem laten horen." Zo omschrijft oprichtster Eveline Elsinga 'Schoorl Community'. De Schoorlse begon het online platform twee jaar geleden en inmiddels is het een serieus participatiemiddel voor het dorp.

"Heel veel aandacht en geld ging er naar de andere kernen Bergen en de Egmonden in de gemeente. Schoorl viel buiten de boot", beschrijft Elsinga de reden voor de oprichting. "Ook zagen we dat de Schoorlaars hele bescheiden mensen zijn, die niet veel klagen en zeuren." "Dat is dan vrij makkelijk voor de gemeente om hier zaken door te voeren, zonder dat de inwoners daar echt in gekend worden. En we vonden dat dat echt beter kon." Zo ontstond het online participatie-platform Schoorl Community.

Quote "We willen echt de stem van de inwoner laten horen, en ze erbij betrekken" Eveline Elsinga , oprichter schoorl Community

Arno de Lange, ook een betrokken Schoorlaar, sloot zich al snel aan bij Elsinga. Samen lobbyen ze regelmatig bij de gemeente en andere instanties om te zorgen dat wat er in het dorp gebeurt, ook de wens is van de Schoorlaars. "We gebruiken de website en onze Facebookpagina om via polls de mening te peilen van het duindorp", legt De Lange uit. "Daarmee gaan we bijvoorbeeld naar de gemeente om uit te leggen wat er in het dorp leeft. Inmiddels zien die ons als serieuze partner."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De Lange vervolgt: "De gemeente benadert ons nu ook actief om te vragen hoe zaken liggen en of we kunnen helpen." Zo is de Community gevraagd om te helpen bij de participatie rondom een voormalig bankgebouw in Schoorl. Vooralsnog vinden de volksraadplegingen online plaats, maar Elsinga hoopt dat daar verandering in komt. "We zouden graag twee of vier keer per jaar een participatie-krant voor de Schoorlaars willen uitbrengen, zodat ook mensen die niet 'online zijn' mee kunnen beslissen."