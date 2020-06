Beeld en Geluid gaat na de zomer kort open en daarna weer anderhalf jaar dicht

Het museum heeft haar deuren momenteel nog gesloten vanwege de coronacrisis. Hoewel andere musea al weer open gaan, heeft Beeld en Geluid besloten nog tot na de zomervakantie dicht te blijven. Omdat Beeld en Geluid een 'aanraakmuseum' is, is het volgens het museum zelf niet te doen om aan alle coronamaatregelen te voldoen.

Wie straks nog een bezoekje wil brengen aan Beeld en Geluid moet er snel bij zijn. Vanaf 2 september gaan de deuren van het museum weer open, maar daarna gaat de boel vanaf 25 oktober weer op slot.

Grote metamorfose

Dat het museum toch voor zo'n korte tijd weer open gaat, komt omdat Beeld en Geluid de huidige opzet een waardig afscheid wil geven. "De belangrijkste overweging om in september en oktober een laatste keer open te gaan is dat het museum de kern is waar ons publiek, maar ook vele collega's, partners, vrijwilligers en leveranciers hun bed voor uitkomen. Twaalf jaar experience laat je niet als een nachtkaars uitgaan", aldus Beeld en Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer.

Beeld en Geluid krijgt vanaf oktober anderhalf jaar lang een grote make-over. Het museum moet een stuk actueler worden en moet bezoekers een beeld gaan geven van hoe media toen, nu en in de toekomst werken. "Het wordt het eerste museum ter wereld dat zich continu aanpast aan handelingen van de bezoeker aan de hand van slimme technologie en big data."