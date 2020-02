Beeld en Geluid krijgt een miljoen voor nieuw museum

Beeld en Geluid gebruikt het geld voor ee nnieuw media-museum dat de huidige 'Experience' van Beeld en Geluid moet gaan vervangen. Dat museum, dat inspeelt op het 'snel veranderende medialandschap', moet begin 2022 de deuren openen.

Met het nieuwe museum krijgen bezoekers straks een nog betere kijk in de keuken van de Nederlandse media. Het is de bedoeling dat ze, dankzij nieuwe technologiën, in de huid kunnen kruipen van bijvoorbeeld een buitenlandcorrespondent.

Ongelofelijke toegevoegde waarde

Beeld en Geluid-directeur Van Nispen tot Sevenaer was erg blij met de gulle gift. "Deze royale gift is van ongelofelijke toegevoegde waarde voor ons nieuwe museum. Het is fantastisch dat we onze bezoekers dankzij de gift een persoonlijke en op maat gesneden rondreis door het meest dynamische media-museum ter wereld kunnen bieden", reageerde hij met de cheque in zijn hand.