Beeld en Geluid blijft ook de hele zomer nog dicht: "We zijn extra voorzichtig"

Theaters, bioscopen en musea mogen officieel vanaf 1 juni de deuren weer openen en maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd verwelkomen. Beeld en Geluid laat weten dat nog niet te doen, omdat het geen enkel risico wil nemen. "De belangrijkste reden waarom wij niet per 1 juni maar pas per 1 september heropenen, is de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers. We hebben overal touchscreens, koptelefoons en kleinere doe-ruimtes. Daarmee zijn we extra voorzichtig", meldt het museum.

Schoolklassen mogelijk welkom

Het museum bekijkt wel of de deuren vanaf komende maand weer open kunnen voor schoolklassen. Beeld en Geluid verwacht groepen jongeren binnen de huidige richtlijnen wel veilig te kunnen ontvangen en workshops aan te kunnen bieden.

Het Hilversumse museum is, net als alle andere theaters, bioscopen en musea al sinds het begin van de coronacrisis dicht.