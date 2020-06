De Peiling: Heb jij last van de stijgende woningnood?

Kinderen die het huis niet uit kunnen. Ouderen waar geen seniorenwoningen voor zijn. Gescheiden stellen die moeten blijven samenwonen bij gebrek aan eigen woonruimte. De komende tien jaar zouden er 845.000 woningen moeten worden bijgebouwd om aan de stijgende vraag naar huizen te voldoen. Heb jij last van de woningnood?

Adobe

Tekort aan woningen

Op dit moment is er een tekort van 331.000 woningen. Dat is 4,2 procent van de totale woningvoorraad in Nederland. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in het rapport Staat van de Woningmarkt 2020.

Bevolkingsgroei

Volgens minister Ollongren zal de vraag naar woningen de komende tijd alleen maar toenemen, onder meer door het groeiende aantal inwoners. Naar verwachting wonen er over vijftien jaar 18,8 miljoen mensen in Nederland. Stikstof

Het kabinet wil 75.000 woningen per jaar bouwen. Dat aantal wordt niet gehaald. Onder meer door de stikstofproblematiek en omdat er te weinig bouwlocaties zijn. Terwijl de vraag naar huizen stijgt, daalt de bouw van nieuwbouwwoningen van 71.500 in 2019 naar 55.000 in 2020. In 2021 zakt de productie naar verwachting nog verder naar 50.000 huizen.

Wat vind jij?

Ben of ken je iemand die met de woningnood te maken heeft? Betaal je noodgedwongen veel huur in de vrije sector omdat er geen betaalbare woning beschikbaar is? Woon je nog steeds bij ouders? Waar is er volgens jou in Noord-Holland nog plek om flink bij te bouwen?