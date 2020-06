Nieuw pand Bakkerijmuseum eerder in gebruik: "Voelt goed dat we nu al begonnen zijn"

MEDEMBLIK - Al zo'n twee jaar heeft bakkerijmuseum De Oude Bakkerij in Medemblik het naastgelegen pand aan de Nieuwstraat in bezit. Directeuren Jacco Spil en Henriëtte Roskam-Muller maken sindsdien plannen voor een grote verbouwing. In januari 2021 moest alles start gaan, maar wegens de coronamaatregelen is het nieuwe pand nu al in gebruik genomen.

"Voor mezelf voelt het goed dat we nu al begonnen zijn", vertelt Jacco Spil achter de toonbank van de winkel in zijn nieuwe pand. "Je moet toch aanpassen voor de coronamaatregelen, dus we hebben het eigenlijk vooruit geschoven."

Nu is er nog slechts een muur doorgebroken en doet het nieuwe pand noodgedwongen dienst als uitgang van het museum. Er mogen per half uur twintig mensen naar binnen, die via een speciale route door het museum geleid worden. Daarvoor is een aparte ingang en uitgang nodig.

Gift van 250.000 euro

Het pand is in december 2018 aangekocht. Daarna ontving het museum een financiële ondersteuning van onder andere de gemeente Medemblik en een bedrag van 250.000 euro van de Bankgiroloterij. Dat ze daarmee ineens een veel groter bedrag kunnen uitgeven, is een reden dat de verbouwing sinds 2018 nog niet is begonnen.

"We willen het nu volledig toegankelijk maken voor iedereen, dus rolstoeltoegankelijk maar ook voor slechtzienden", legt Spil uit. "Dat heeft behoorlijk wat impact en duurt even voordat het klaar is, vandaar dat we wat langer bezig zijn met de voorbereidingen."

Kenniscentrum voor bakkerij

Niet alleen breidt het museum uit qua oppervlakte. Spil heeft het ook druk met het aanvullen van de collectie. Zo heeft hij afgelopen week vier suikermachines opgehaald uit Zeeuws Vlaanderen - en die zijn inmiddels vrij zeldzaam. Maar voor de toekomst ligt de focus vooral op informatieuitbreiding. Spil heeft voor ogen dat het bakkerijmuseum straks 'hét kenniscentrum op het gebied van de bakkerij'.

De grote verbouwing gaat alsnog in januari van start en eind maart moet alles afgerond zijn. Toch houdt Spil een slag om de arm, want onvoorziene omstandigheden gooien nog weleens roet in het eten. "We zijn een beetje huiverig, want toen we begonnen met de plannen brak eerst de stikstofcrisis uit, toen kwam de coronatijd, dus ik denk dat we in januari eerst een Elfstedentocht krijgen voordat wij aan de gang kunnen", sluit hij lachend af.