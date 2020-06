Stoommachinemuseum haalt unieke baggermolen op de kade voor onderhoud

MEDEMBLIK - De laatste kolengestookte emmerbaggermolen in Nederland is vanmorgen uit het water getakeld. Een vaste groep vrijwilligers legt al vijftien jaar hun ziel en zaligheid in het onderhoud van de baggermolen, maar nu moeten ze het werk uit handen geven: komende zes weken wordt de onderkant gerestaureerd.

Met twee kranen werd de boot met de naam 'Vooruit' uit het water gehesen en op betonblokken geplaatst. De Vooruit is op Nederlandse bodem de enige baggermolen op stoom die nog werkt. Hij deed onder andere dienst tijdens ontsluiting van de Noordoostpolder, maar ging in 1991 met 'pensioen'. Vrijwilligers van het museum namen het schip de afgelopen vijftien jaar flink onder handen: de bovenkant en binnenkant zijn aangepakt.

De onderkant lag al die jaren in het water, dus was het hoogtijd om dat ook aan te pakken, zo vertelt vrijwilliger John Kalkman. "Het is nodig dat die baggermolen eruit gaat. Omdat hij nu al vijftien jaar in het water ligt groeit er een hele hoop mosselen en alles aan. En het gevaar is ook met intering, dat we dat een beetje bijtijds in de gaten hebben", zo vertelt hij.

Kalkman is vrijwilliger van het eerste uur. Zijn hart gaat sneller kloppen van stoommachines. Dus de reden dat hij hier al zo lang aan meewerkt is simpel: "De stoom. Ik heb vroeger gevaren, ook veel op stoomschepen. Toen ben ik hierin gesprongen om het weer op te kalefateren en in werking te krijgen."

