Alkmaarse politie twijfelt: strafproces of psychische hulp voor betrapte tuindief?

ALKMAAR - Moet de tuindief uit Oudorp voor de rechter verschijnen of psychische hulp ontvangen? Met die vraag zit de Alkmaarse politie momenteel in zijn maag.

Er lopen meerdere aangiftes tegen de man die de afgelopen weken in verschillende Alkmaarse wijken tuinspullen heeft gestolen. "Dinsdag ga ik kijken naar strafrechtelijke vervolging, of dat ik de persoon beter kan doorverwijzen naar hulpverlening en de spullen terug kan geven aan de rechtmatige eigenaren", tweet wijkagent Bas Wijnen.

De 'serie-tuindief' was bijna drie weken actief bezig met het verzamelen van bloempotten, tuinmeubilair en verlichting uit de tuinen van zijn buurtbewoners. Op de facebookpagina 'Je bent een Oudorper als' reageerden gedupeerden op een oproep van Chantal Horn. Haar twee potten met dennenboompjes, die in de voortuin stonden, waren spoorloos verdwenen. "Deze dief pakt overal wat hij nodig heeft. Het lijkt alsof de dader goedkoop zijn tuintje wil opknappen", vertelde ze aan NH Nieuws.

Betrapt

De man liep uiteindelijk tegen de lamp dankzij de deurbelcamera van Chantal. Hij was goed herkenbaar in beeld, gezien de planten naast de deur stonden. Ook zijn auto werd op beeld vastgelegd. Chantal deelde de camerabeelden vervolgens in haar oproep op Facebook. Dankzij oplettende buurtbewoners werd snel duidelijk dat de dader bij haar in de buurt woonde.

Uiteindelijk besloot de echtgenoot van Chantal een kijkje te gaan nemen bij het huis van de tuindief. Hij trof een huis aan bezaaid met potgrond én een gang en balkon vol met tuinprullaria, waaronder de potten met dennenboompjes.

Aangifte

Uit de tweet van de wijkagent blijkt nu dat er ook vanuit De Mare, Huiswaard en Vroonermeer aangifte is gedaan door gedupeerde Alkmaarders. Dinsdag wordt besloten of de man een strafrechtelijke vervolging krijgt, of een verwijzing naar de psychische hulpverlening.