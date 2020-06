Alkmaarse tuindief gevonden: "Zijn balkon stond helemaal vol met spullen"

ALKMAAR - De plantendief, die in het Alkmaarse Oudorp de laatste tijd flink heeft huisgehouden is, gevonden. Op de Facebookpagina 'Je bent een Oudorper als' deelde bewoner Chantal Horn beelden van de tuindief die maandagochtend twee plantenpotten met dennenboompjes meenam. Dankzij oplettendheid van buurtbewoners was al snel bekend waar de man woont.

Dat de man al een een tijdje bezig is met het pikken van tuinspulletjes, bleek wel toen Chantal de melding deed op Facebook. "Ik heb tientallen meldingen gehad van mensen die hetzelfde was overkomen. Soms ook al van drie weken geleden. Van tuinmeubilair tot en met tuinverlichting en planten. Zijn hele balkon stond vol", aldus Horn.

"Hij schrok ontzettend toen ik vroeg of hij mijn spullen terug wilde geven"

Quote

De man liep tegen de lamp dankzij een deurbelcamera die Horn een tijdje geleden heeft geïnstalleerd. Aangezien de planten bij de deur stonden stond hij goed op beeld. Ook zijn autootje was goed te zien. "Het bleek dat de man gewoon in dezelfde wijk woont. Mijn man is uiteindelijk bij hem langs gegaan om de spullen terug te vragen."

Spulletjes terug

"Hij deed open en ik vroeg hem meteen of hij mijn spullen terug wilde geven", vertelt Dennis Horn. "Hij schrok ontzettend en wist niet meteen welke spullen ik bedoelde. Zijn balkon en zijn gang stonden ook helemaal vol en overal lag potgrond. Dus ik denk dat hij het de komende tijd nog wel druk gaat krijgen met meer mensen die hun spulletjes terug willen hebben."

Volgens Dennis en zijn vrouw Chantal zit er duidelijk een steekje los bij de man. "De potten met planten zijn niet zoveel waard, maar het gaat om het principe", vertelt Chantal. "Ik heb vrijdag een afspraak bij de politie. Ik wil toch wel even vertellen dat als meer mensen hun tuinspullen missen, dat ze weten waar ze moeten zijn. Verder zijn we blij dat onze plantjes weer in het zonnetje staan."