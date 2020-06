Alkmaarse tuindief betrapt dankzij deurbelcamera: "Planten en zelfs de verlichting"

ALKMAAR - Bloempotten, complete planten en zelfs tuinverlichting: in het Alkmaarse Oudorp lijkt een serie-tuindief actief te zijn. Op de facebookpagina 'Je bent een Oudorper als' hebben meerdere gedupeerden zich gemeld. "Deze dief pakt overal wat hij nodig heeft. Het lijkt alsof de dader goedkoop zijn tuintje wil opknappen", vertelt gedupeerde Chantal Horn aan NH Nieuws.

De 31-jarige Horn merkte vanmorgen, toen ze haar kinderen naar school bracht, dat de tuin wel erg kaal was. Haar twee plantenpotten met dennenboompjes waren verdwenen. "Ik dacht eerst nog even dat mijn man ze weggehaald had. Ik begrijp er niks van, wie neemt zoiets nou mee?"

Deurbelcamera

Gelukkig bood een deurbelcamera uitkomst. "We vonden het wel grappig, zo'n bel waarbij je kan zien wie er voor de deur staat. Nu komt 'ie eigenlijk heel erg goed van pas." Want de planten stonden vlakbij de voordeur en de dief staat dus op de camera. De man heeft de boompjes rond half zes meegenomen. "Als het nu een dure tropische plant is...maar het gaat om twee potten met dennenboompjes. Toch vind ik dat ze gewoon van je spullen af moeten blijven. Dit is te gek voor woorden."

En Chantal is niet de enige. Nadat ze foto's van de diefstal op de facebookpagina 'Je bent Oudorper als' had gezet, bleek dat er meer mensen iets uit de tuin misten. Zo zijn er bij een andere bewoonster planten uit de bak gegraven. En melden weer andere gedupeerden dat hun tuinverlichting is gestolen. "Ik adviseer mensen toch maar hun waardevolle spullen uit de tuin te halen", aldus Chantal.

Lachwekkend

De plantendief heeft, als het aan Chantal ligt, tot vrijdag de tijd om haar spullen terug te brengen. "Ik heb op de facebookpagina gezegd dat de buren ook nog beelden hebben waar ook zijn rode autootje opstaat. Als hij de spullen niet terugbrengt, dan stap ik met de beelden naar de politie en doe ik aangifte. Het is ergens natuurlijk ook lachwekkend dat je dit als volwassen man doet, maar ik vind wel dat hij gestopt moet worden."