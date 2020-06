Deel Haarlemse raad vindt wapenstok geen goed idee en wijst op andere mogelijkheden

Ook burgemeester Jos Wienen geeft in de commissie Bestuur aan dat hij liever had gezien dat minister Fred Grapperhaus van Jusitie had ingezet op pepperspray in plaats van een korte wapenstok. Volgens Wienen is dat meer een verdedegingsmiddel en kan het effectief ingezet worden om agressievelingen tijdelijk onder controle te houden totdat de politie komt.

Wienen vindt het wel noodzakelijk dat de boa's nu beter uitgerust worden. Hij strijdt hier namelijk al twee jaar voor. Haarlem kendde tijdens de afgelopen corona-maanden niet excessieve incidenten. Maar in de afgelopen jaren is het aantal geregistreerde gevallen van heftig mondeling geweld en soms fysiek geweld tegen de handhavers wel fors toegenomen. Twee jaar geleden is een boa in Haarlem bewusteloos geslagen.

De burgemeester van Haarlem betuigde op 26 mei openlijk steun aan de demonstratie van de Haarlemse boa's, maar liet toen al weten dat zijn voorkeur uitgaat naar pepperspray. En één van de actievoerende handhavers gaf aan dat dat in ieder geval al van meerwaarde zou zijn.

