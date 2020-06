Toch alle familie en vrienden bij uitvaart door beeldscherm bij crematorium

"We hebben voorafgaand aan de crematie een erehaag voor Remco", vertelt een vriendin van de familie, Diana Zwart. "Als iedereen daarna naar huis moet om thuis naar die stream te kijken dan zijn ze te laat en missen ze het. Vandaag dat we bedachten: we doen het hier."

Maar de gemeente Alkmaar stak een stokje voor de plannen, vanwege de geldende coronavoorschriften. Tot gisteravond. "De familie, Charon Uitvaartverzorging en het crematorium zijn er vreselijk mee bezig geweest om het toch door te laten gaan. De burgemeester heeft gisteren op het laatste moment toch goedkeuring gegeven."

"En we hebben zelfs twee personen handhaving. Die komen meekijken, want dit schijnt de eerste keer te zijn dat dit zo gebeurt." De familie en vrienden zijn blij dat alles toch nog is goedgekomen. "We vinden het ook respectvol naar Remco dat we toch met z'n allen aanwezig zijn, op gepaste afstand, om afscheid te nemen. Dat verdient hij zeker."