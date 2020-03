Erehaag in plaats van massale uitvaart voor Bettina

EGMOND AAN ZEE - Bettina van de Reep was geliefd in Egmond aan Zee. Ze was het gezicht van de supermarkt in het dorp, waar ze jarenlang werkte. Vorige week overleed ze aan een slopende ziekte. Als gevolg van de coronacrisis konden vandaag niet meer dan 30 naasten bij haar uitvaart zijn. Honderden mensen namen daarom op een bijzondere manier afscheid.

Annegien Haselager

Zo'n 250 mensen waren van plan om naar het afscheid van Bettina van de Reep te gaan. De 48-jarige Bettina was bijzonder geliefd in Egmond aan Zee, waar de meeste mensen haar kennen van de supermarkt. "Ze was een hele fijne collega, altijd leuk en lachend. Echt een topper", aldus een van haar voormalig collega's. Erehaag Haar uitvaart zou het dan ook massaal bezocht zijn, maar dat is nu door de coronacrisis onmogelijk. Daarom werd besloten een erehaag voor Bettina te vormen. Haar oud-collega: "Het was een passend afscheid, onder deze omstandigheden. Het liefst zou je er natuurlijk persoonlijk bij zijn, maar dat kan helaas niet."

NH Nieuws

Honderden mensen langs de boulevard waar om half vier de rouwbus voorbij komt. Een bijzonder moment volgens een toeschouwer: "Heel indrukwekkend toen de bus aankwam en al die mensen stonden te klappen." Collega's en oud-collega's staan voor de supermakt aan de Voorstraat. In hun tenue maken ze een tweede erehaag als de bus met de kist van Bettina voorbij komt. Het liefst hadden ze persoonlijk afscheid genomen. Maar dit is ook mooi, nu het niet anders kan." Donaties Bettina heeft tijdens haar ziekte veel baat gehad van baanbrekend kankeronderzoek, laat haar familie via de condoleancepagina weten. Om dat voor anderen ook mogelijk te maken vragen zij om donaties in plaats van bloemen.