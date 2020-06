Museum Hilversum twee weken na heropening: "Leeg museum was niet leuk"

HILVERSUM - Na tweeënhalve maand noodgedwongen dicht te zijn geweest door het coronavirus, is Museum Hilversum sinds een kleine twee weken weer open. En daar is het museum zelf maar al te blij mee. " Een leeg museum is echt niet leuk. De kunst hangt er immers zodat het publiek het kan bekijken. Daarvoor zijn wij een museum geworden. Ik vind het fijn dat het nu weer kan", zegt museumdirecteur Stef van Breugel.

Hoewel vrijwel niks meer kon doorgaan, probeerde het museum van alles om museumbezoekers toch te bereiken. "We hebben verschillende livestreams gehouden, zodat we online toch te volgen waren. Dat deden we soms al voor corona, maar we merkten meteen dat er nu veel meer mensen op afkwamen dan voorheen. De livestream van de Zilveren Camera is bijvoorbeeld heel goed bezocht. Daar hadden we een paar duizend bezoekers", aldus Van Breugel.

De sluiting was, zoals ook voor de horeca, bioscopen en andere openbare plekken, onverwacht. Het museum zat nog midden in de expositie rond de Zilveren Camera, maar die kon niet worden afgemaakt. De prijsuitreiking, enkele andere tentoonstellingen en de natuurlijk alle inkomsten vielen daardoor in duigen.

De heropening loopt al vanaf de eerste dag goed. Veel mensen willen langskomen en reserveren vooraf hun kaartje, de maatregelen worden netjes gehandhaafd, maar er blijft een knelpunt: "We mogen de vrijwilligers van zeventig jaar en ouder voorlopig niet meer ontvangen. Dit vind ik wel heel jammer. Voor hen is het namelijk juist leuk om er weer even op uit te kunnen, maar dat kan nu helaas niet", aldus Van Breugel.

"Ik heb goede hoop dat we het verlies dat we hebben gedraaid nog goedmaken"

Ondanks dat veel musea in de problemen dreigen te komen door de coronacrisis, maakt Van Breugel zich geen grote zorgen over het verlies dat zij tijdens de sluiting hebben opgelopen. "Het is natuurlijk nog even afwachten of we kunnen inlopen op de misgelopen inkomsten, maar onze huidige doelstelling loopt goed volgens plan. Daardoor heb ik goede hoop dat het ons gaat lukken om in te lopen op het verlies dat we hebben gemaakt."

Voordelen van de crisis

De nieuwe maatregelen hebben volgens hem ook een voordeel. Doordat het museum vanwege de ticketreserveringen de mailadressen van de bezoekers heeft, kunnen museumbezoekers makkelijker worden bereikt. Zo kan het museum bijvoorbeeld het publiek in de toekomst informeren over nieuwe tentoonstellingen. "Ik heb ook het gevoel dat wanneer mensen online moeten reserveren, er meer urgentie op zit. Daardoor wachten mensen minder lang met hun bezoek en dat is gunstig voor onze bezoekerscijfers", aldus Van Breugel.

Alle exposities die door de coronasluiting weg zijn gevallen worden overigens volgend jaar ingehaald. Momenteel is de expositie 'Face it!' van fotograaf William Rutten te zien.