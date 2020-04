Zo ziet het Hilversumse filmtheater en museum eruit in de anderhalvemetersamenleving

HILVERSUM - Door de coronacrisis zit een filmpje pakken of een museum bezoeken er voorlopig niet in. Toch komt er een moment dat deze ondernemingen weer opengaan, maar dan zal er veel meer op afstand moeten gebeuren dan hiervoor: de zogenoemde anderhalvemetersamenleving. Maar hoe gaat die eruit zien?

Het Filmtheater Hilversum staat voor een grote uitdaging, want een filmzaal is natuurlijk helemaal niet gemaakt om afstand te houden. In één zaal van het theater kunnen normaal 111 mensen, maar als je tussen elk persoon anderhalve meter afstand moet houden, kunnen er maar 17 mensen tegelijk een film kijken. Dat betekent dat naast elke stoel drie stoelen vrijgelaten moeten worden en de gehele rij daarachter ook. Controleren Maar er zijn nog een hoop vragen: "Hoe ga je om met koppels? Mogen die naast elkaar, en hoe ga je controleren of iemand een koppel is?", vertelt Stephanie Soemanta van de bioscoop. "Uiteindelijk zijn we nu nog heel erg in de onderzoekende fase. Wat komt er op ons af en waar moeten we aan denken?" En dan nog maar te zwijgen over het dilemma als je straks tijdens de voorstelling naar het toilet moet. "Dan moeten we de film stopzetten en moet iedereen uit je rij eruit", lacht ze. Tekst gaat door onder video

NH Nieuws

Het Museum Hilversum heeft al verschillende scenario's uitgewerkt om zo veilig mogelijk straks weer mensen te kunnen laten genieten van de tentoonstelling. Zo hebben ze een route bedacht. "Dat je aan de ene kant naar de tentoonstellingsvloer toegaat en via een andere weg het museum weer verlaat", vertelt Veronique Jansen van het museum. Op dit moment wordt de Zilveren Camera-tentoonstelling afgebroken en een nieuwe opgebouwd. Als het straks weer mag, gaat de instelling met gloednieuwe werken open. Om precies te zijn 'Face It' van William Rutten, die 75 levensgrote portretten heeft gemaakt. Ook is het museum bezig met een online verkoopsysteem. "Grote kans dat je straks niet met heel veel mensen bij elkaar mag zijn. Zo kun je mensen garanderen dat ze met een bepaald tijdslot in ieder geval het museum in kunnen." Gekke tijden Het zijn gekke tijden voor de culturele instellingen die normaal druk zijn met bezoekers. Zo had het theater in februari hun drukste maand ooit en gingen ze dus van vol in het bedrijf naar helemaal leeg. In het museum overheerst normaal natuurlijk de stilte, maar dan staan mensen tentoonstellingen te bekijken. "Dit museum is een heerlijke plek om te dwalen en om de werken te bekijken. We bieden ook een online tentoonstelling aan, maar er gaat natuurlijk niets boven echt in het museum te zijn", vertelt Jansen.

Volgens Soemanta zal het dagje uit een andere beleving worden. "Het zal gek zijn als je niet naast degene kan zitten met wie je naar de film gaat. Aan de andere kant is het ook rustiger in de zaal, dus misschien zullen sommige mensen het fijn vinden. We zijn echt een plek voor ontmoeting en dat is ook een deel van de beleving. Dus het zal zeker veranderen." Onzeker Het museum en het filmtheater wachten nu vooral op duidelijke regels van de overheid. Beide instellingen willen heel graag weer open. "We zijn ook een soort ontmoetingsplek, dus als het echt anderhalve meter wordt, dan wordt het spannend hoe dat gaat zijn", aldus Soemanta. Dat betekent dat de leestafel eruit moet en dringen voor de filmzaal voor een goed plekje zit er ook niet meer bij. "Maar we willen graag weer mensen verwelkomen, films draaien en doen waar we goed in zijn."