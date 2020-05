Museum Hilversum verwelkomt voorlopig nog maar zestig bezoekers per twee uur

HILVERSUM - Als Museum Hilversum over twee weken de deuren weer opent, mogen er nog maar maximaal zestig bezoekers per keer naar binnen. Het museum neemt deze maatregel om ervoor te zorgen dat museumbezoekers voldoende afstand van elkaar kunnen houden vanwege het coronavirus.

Museum Hilversum

Als het kabinet er deze week groen licht voor geeft, gaat Museum Hilversum vanaf 1 juni weer zeven dagen per week open. Online plekje reserveren Museumbezoekers moeten straks van tevoren online een plekje reserveren. Het museum werkt met tijdslots van twee uur tussen 9.00 en 17.00 uur. Per tijdslot mogen dus maximaal zestig bezoekers naar binnen. Mensen die op het laatste moment beslissen dat ze graag naar het museum willen, zijn niet per se niet welkom: zij kunnen op de dag zelf naar het museum bellen om te vragen of er nog plek is. Het museum heeft in het museum zelf ook maatregelen genomen. Zo geldt er een eenrichtingsverkeerroute langs de expositie om te voorkomen dat bezoekers te dicht bij elkaar komen en door elkaar heen gaan lopen.

De eerste expositie die te zien is in Museum Hilversum is de tentoonstelling 'Face it' van fotograaf William Rutten. Hij toont portretten van bekende Nederlandse mannen, die museumbezoekers indringend aankijken.