Telstar moet bezuinigen, maar toekomst niet in gevaar

Door de bezuinigingen zal er geen werk meer zijn voor vier fulltimers en twee openstaande vacatures zullen niet worden ingevuld. Op de vraag of het huidige spelersbudget omlaag gaat, wilde De Waard geen uitspraken doen. Het vrouwenteam en het op te richten Jong Telstar lopen geen gevaar. "Het vrouwenteam wordt gefinancierd door de stichting Vrouwenvoetbal Kennemerland en het Jong Telstar-team door het Witte Welpen Fonds", laat De Waard weten.

Het voetbal zit in zwaar weer. Toch is er geen angst voor het voorbestaan van Telstar. "De toekomst van Telstar is niet in gevaar. Wij doen ons huiswerk en leveren een bijdrage met de huidige bezuinigingen." Pieter de Waard laat verder weten dat er vooralsnog geen sponsoren zijn afgehaakt en dat sponsoren begrip hebben voor de huidige situatie. Wel zijn er een aantal sponsoren die hun verlenging nog in beraad hebben.