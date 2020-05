Creatieve vondst van Telstar: seizoenkaart wordt clubkaart van 63 euro

VELSEN-ZUID - Een creatieve move van Telstar. De eerstedivisionist verkoopt voor komend seizoen géén seizoenkaarten, maar clubkaarten. Die kost 63 euro per kaart. De eigenaar van zo'n clubkaart kan, zodra er toeschouwers welkom zijn in het stadion, voor 6,30 een entreekaartje aanschaffen.

Een seizoenkaart bij Telstar kostte het afgelopen seizoen tussen de 75 en 150 euro en gaf recht op het bezoeken van alle negentien thuiswedstrijden. Met de nieuwe Support '63-kaart steun je de club in deze financieel lastige tijden en krijg je korting bij de aankoop van een los ticket. "De actie is vandaag bekend gemaakt en wij zitten nu al op de helft van het aantal seizoenskaarten wat wij normaal in één jaar verkopen. Het idee was om mensen aan te spreken die Telstar vooral als voetbalclub waarderen", aldus Dennis Bliek van Telstar.