Pieter de Waard niet bezorgd om Telstar: "Wij hebben voor hetere vuren gestaan"

VELSEN-ZUID - Net als alle andere clubs in het betaald voetbal, ondervindt ook Telstar de gevolgen van de coronacrisis. De club komt vooralsnog niet in de problemen. Algemeen Directeur Pieter de Waard heeft het volste vertrouwen dat Telstar de crisis overleeft. "Wij hebben voor hetere vuren gestaan."

De club moet wel opzoek naar een nieuwe naamgever omdat de Rabobank IJmond het aflopende contract niet heeft verlengd. Er is ondanks de coronacrisis voldoende belangstelling om als naamgever van het stadion te gaan optreden. De vraag is alleen tegen welk sponsorbedrag. De Waard heeft een plan van aanpak gemaakt en verwacht over vier maanden dat het stadion een nieuwe betaalde naam heeft.

Ook de kans dat supporters en sponsoren straks niet aanwezig mogen zijn, is de Telstar-directeur niet zorgelijk. "Wij gaan er vanuit dat supporters en sponsoren het stadion gewoon kunnen bezoeken of op een andere manier in aanraking komen met de wedstrijden."

Meerdere mogelijkheden

Telstar is hierover in gesprek met de gezamenlijke organisatie van clubs in de Eerste Divisie en er zijn meerdere mogelijkheden aldus de Waard. Het streamen tegen betaling van de wedstrijden zou een optie kunnen zijn om zo de fans en sponsoren aan zich te binden.

Telstar heeft sinds half maart nauwelijks inkomsten en wordt door diverse instantie's gesteund. De Waard maakt zich daarom absoluut geen zorgen over het voortbestaan. De club heeft in tegenstelling tot andere betaalde clubs altijd een sluitende en zuinige begroting heeft gehad. "Als je de Telstar-situatie binnen het betaald voetbal bekijkt dan zijn wij één van de braafste kinderen van de klas", aldus de Waard die overigens wel blij is dat de zon nog steeds volop schijnt omdat dan de zonnepanelen op het stadion nog enige inkomsten genereren.