Gestopte handbaldoelman Gerrie Eijlers is niet bang voor 'zwarte gat'

VOLENDAM - Handballer Gerrie Eijlers heeft na een carrière van ruim twintig jaar besloten om te stoppen. Hij is niet bang voor het spreekwoordelijke 'zwarte gat'. "Ik denk meestal niet zo ver vooruit. De laatste maanden heb ik kunnen wennen aan het niks doen, dat is ook wel goed bevallen", aldus Eijlers in gesprek met NH Sport.

Het idee om te stoppen speelde al langer bij Eijlers maar de coronacrisis was ook een factor. "Het was nu opeens heel abrupt. Als je veertig bent en vijf maanden niks hebt kunnen doen, is het lastig om helemaal terug te komen. Je komt niet terug naar wat je graag zou willen. Dat heb ik wel meegenomen in de overweging."

"Op een gegeven moment doet je lichaam steeds sneller pijn", vervolgt Eijlers. "Ik heb door eerdere blessures nog last van mijn rug. Je merkt dat je op aan het raken bent."

In 2017 besloot hij om vanuit Duitsland terug te gaan naar Volendam. "Ik ben toen weer begonnen met werken. Je concentreert je dan niet meer alleen op handbal. De BENE-Liga is goed met alle respect, maar het is geen Bundesliga. Je maakt een paar stapjes terug, je past je aan het niveau aan."