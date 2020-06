Keeper Gerrie Eijlers (40) beëindigt handballoopbaan

VOLENDAM - De kogel is door de kerk. Handbaldoelman Gerrie Eijlers stopt met zijn carrière. De in Amsterdam geboren doelverdediger heeft zijn loopbaan afgesloten bij HV Volendam.

Dat meldt Handbal Inside. Eijlers begon zijn carrière eveneens bij HV Volendam. In 2003 vertrok hij naar Duitsland en speelde achtereenvolgens voor SG Solingen, TUSEM Essen, HBW Balingen-Weilstetten, SC Magdeburg en GWD Minden. Drie jaar geleden keerde hij terug in het vissersdorp. In zijn eerste periode in Volendam behaalde Eijlers twee kampioenschappen.

Eijlers was ruim 22 jaar international van het Nederlands handbalteam. Aan het begin van dit jaar speelde hij met dat team zijn allereerste Europees kampioenschap ooit. Nederland verloor tijdens dat toernooi van Duitsland en Spanje, terwijl er van Letland werd gewonnen.