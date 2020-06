Jeugddetentie en werkstraf voor dader (16) van bijna fatale steekpartij Zaandam

ZAANDAM - Een 16-jarige jongen heeft van de rechtbank 180 dagen jeugddetentie en een werkstraf gekregen, omdat hij begin dit jaar een toen 14-jarige jongen neerstak bij een Zaandamse supermarkt . Een deel van zijn celstraf, 152 dagen, is voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Het Openbaar Ministerie had 10 maanden jeugddetentie geëist, waarvan vijf voorwaardelijk. Zij liet al snel na de uitspraak weten dat het vonnis bestudeerd wordt voor een eventueel hoger beroep:

Geen noodweer

De jongen deed in de rechtszaal nog een beroep op noodweer, omdat hij die avond in een worsteling met het slachtoffer en nog een andere jongen belandde. Voor de rechter stond het steken met een mes niet in verhouding tot de niet-gewapende aanvallen van de twee.

Behalve een periode jeugddetentie, zal de 16-jarige jongen ook 160 werkstraf moeten uitvoeren en een schadevergoeding moeten betalen aan zijn slachtoffer. Hij zal verder begeleiding van reclassering krijgen om te zorgen dat hij niet in herhaling valt.