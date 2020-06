AZ verlengt contract van Richard Sedlácek

Sedlácek (20) speelde het afgelopen seizoen - zijn tweede seizoen in dienst van de ploeg van trainers Koen Stam en Michel Vonk - twintig wedstrijden voor Jong AZ. In die duels maakte de jeugdinternational vijf doelpunten en gaf hij drie assists. "Ik ben heel blij dat ik mag bijtekenen", vertelt de middenvelder op de site van de Alkmaarders. "Het eerste seizoen bij AZ was door heimwee en weinig speelminuten moeilijk voor mij. Ik moest vechten voor mijn plek en dat heeft me uiteindelijk alleen maar sterker gemaakt."

"Ook ben ik erg naar mijn teamgenoten toegegroeid en voel me daardoor nu thuis bij AZ", gaat hij verder. "Het heeft me al veel goeds gebracht. Ik ben een betere speler geworden en voel dat ik iets kan bijdragen aan het team. Dat werkt erg motiverend, terwijl er ook nog veel valt te winnen. Komend seizoen wil ik belangrijk zijn voor Jong AZ, beter presteren met het team en hoop ik snel mee te mogen doen bij AZ 1."

Sparta Praag

De Alkmaarse club nam Sedlácek in 2018 over van het Tsjechische Sparta Praag, waar hij aanvoerder was van het hoogste jeugdteam. In zijn eerste seizoen kwam hij tot tien duels voor Jong AZ. Zijn debuut voor het eerste elftal van de Alkmaarders maakte hij vooralsnog niet.