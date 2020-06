West-Friesland krijgt eigen post-hbo opleiding voor zorg en technologie

HOORN - Zorginstanties Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep starten dit najaar met een post-hbo opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT)’. Vanmiddag werd in de schouwburg de samenwerking getekend. De studie is een eerste stap in hoger onderwijs in West-Friesland. “Door vergrijzing en ontgroening in de regio, kampt de zorgsector met steeds grotere personeelstekorten.”

Aanleiding voor de opleiding zijn de groeiende personeelstekorten in de zorg en de steeds belangrijkere rol en kennis van techniek zoals beeldbellen, zorg op afstand en het gebruik van robots. Volgens bestuurder Iris van Bennenkom van WilgaerdenLeekerweideGroep, is er in de zorg nog vaak veel weerstand tegen het gebruik van techniek:

In samenwerking met Inholland Alkmaar, de West-Friese Bedrijvengroep en gemeenten, is de opleiding in het leven geroepen. De opleiding wordt intern bij de zorgaanbieders gegeven. Het gaat in eerste instantie om dertig opleidingsplekken. Als het aan wethouder Marjon van der Ven ligt, breidt het hbo-onderwijs in de toekomst uit zodat er een kweekvijver ontstaat om jong talent in de regio te houden.

Marije Deutekom, directeur bij Hogeschool Inholland in Haarlem: “Een van de doelen is dat er optimale zorg wordt geleverd en mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Technologie en slim bouwen kan daarbij helpen.”

Zorg en technologie

Zorgverlener en managers hebben vaak onvoldoende kennis van de mogelijkheden van technologie en ICT in de zorg, zo is te lezen in de beschrijving van de studie. Plannen om hoger onderwijs naar West-Friesland te halen, zijn niet van gisteren.

Hans Huibers, voorzitter van de West-Friese Bedrijvengroep: “Het is een belangrijke stap op weg naar het verbreden van het aanbod van hoger onderwijs in West-Friesland. Er zijn al initiatieven in de groene sector en hiermee breiden we dit uit naar post-hbo voor de zorg, hopelijk snel gevolgd door de ICT-sector. Dat is goed voor talent behoud en werkgelegenheid in de regio.”

De post-hbo opleiding gaat in het najaar van start. Jolande Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring: "Ondanks de tragiek van corona, is er geen beter moment om deze opleiding te lanceren. Juist nu doen we in de zorg een groot beroep op techniek."