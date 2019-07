Zorgpersoneel krijgt in Amsterdam voorrang op een woning

AMSTERDAM - Zorgpersoneel en leraren krijgen meer kans op een woning in Amsterdam. De gemeente verlengt een proef waarbij jongerenwoningen met voorrang beschikbaar worden gesteld voor medewerkers in de zorg en het onderwijs. Daarnaast krijgen ze vanaf 2020 ook voorrang bij sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.

De gemeente presenteerde vandaag een actieplan. Daarin wordt 2 miljoen euro uitgetrokken om de personeelstekorten in (jeugd)zorg, het onderwijs en de kinderopvang terug te dringen.

Volgens wethouder Simone Kukenheim is dat hard nodig. Voor 2021 zijn in Amsterdam bijvoorbeeld 2300 extra medewerkers nodig in de zorg en 250 in de jeugdzorg.

Belemmeringen wegnemen

Om verder zorgpersoneel naar de stad te trekken wil de gemeente fiscale belemmeringen wegnemen voor mensen die meerdere banen hebben. Daarnaast mogen ruim 500 medewerkers in de zorg, het onderwijs en de opvang een maand gratis gebruik maken van een elektrische fiets. Op die manier wordt het voor werkgevers inzichtelijk wie daar gebruik van wil maken.