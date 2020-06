Zaalvoetballers Volendam kijken uit naar terugkeer in de zaal

VOLENDAM - De zaalvoetballers van ZVV Volendam kijken reikhalzend uit naar hun rentree in de zaal. Trainer Hjalmar Hoekema hoopt ook dat er snel weer met contact getraind kan worden "De spelers hopen dat ook. Die willen het liefst ook iets in partijvorm doen. Het is afwachten of dat kan", aldus Hoekema.

Afgelopen week besloot het kabinet dat binnen sporten vanaf 1 juli weer hervat mag worden. "Vanaf 1 juli hebben we vier trainingen staan. Dan nemen we een pauze van een aantal weken en willen we op 31 juli beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We hopen 1 augustus weer met contact te mogen spelen", aldus Hoekema. Trainen bij de 'buren' Vanaf het moment dat buiten sporten voor senioren weer was toegestaan, trainen de zaalvoetballers buiten op het complex van RKAV Volendam. "We hebben een redelijk grote opkomst (acht tot twaalf man red.). Een aantal jongens willen niet trainen op kunstgras, die komen niet altijd", vertelt Hoekema.

Quote "Het is allemaal anders, maar je bent aan het voetballen. Dat is het belangrijkste" ZVV VOLENDAM-TRAINER HJALMAR HOEKEMA

Er zijn tussen zaal- en veldvoetbal genoeg verschillen. "De afstand is natuurlijk groter, maar je kan het zo groot maken als je wil. Je moet wel rekening houden met de anderhalve meter. De doelen zijn groter, dus je zou verwachten dat het makkelijker scoren is, maar dat is niet altijd het geval. Het is allemaal anders, maar je bent aan het voetballen. Dat is het belangrijkste", vindt Hoekema. Tekst gaat verder onder de video