Eredivisie zaalvoetbal per direct beëindigd, geen kampioen en bekerwinnaar

Hovocubo stond bovenaan in de eredivisie en stond in de bekerfinale. Trainer Sander van Dijk (foto onder) begrijpt het besluit van de voetbalbond. "Als je het rustig en nuchter bekijkt, is het een logische beslissing. Enerzijds vanwege de gezondheid, de economie en het leed waar iedereen mee te maken heeft. Aan de andere kant is het sportief gezien jammer dat er op deze manier een einde komt aan het seizoen."

"We liggen nu al zes à zeven weken plat", vervolgt Van Dijk. "Het was gewoon niet te doen. Overall gezien is het een verstandig besluit."

Champions League

De trainer kijkt er naar uit om komend seizoen wederom actief te zijn in de Champions League. Afgelopen twee jaar speelde Hovocubo ook al Europees door twee kampioenschappen op rij te behalen. "We weten dus wat er op ons afkomt. Afgelopen seizoen hebben we wedstrijden in de voorronde in eigen huis mogen organiseren. Dat was een geweldige ervaring."

Van Dijk erkent dat er nog veel onduidelijk is over komend seizoen. " We zijn in ieder geval verheugd dat we weer mee mogen doen. Een leek zou misschien zeggen dat we met deze beslissing goed wegkomen, omdat we op het juiste moment bovenaan staan. Over een aantal jaar is men vergeten dat we in de Champions League speelden. We stonden in de bekerfinale en bovenaan in de play-offs. Op dit moment is de kans van twee concrete prijzen die men herinnert door onze neus geboord. Dat is pijnlijk. Het enige lichtpuntje is dat we er CL aan overhouden. Ik had natuurlijk graag het seizoen afgemaakt."