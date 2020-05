Zaalvoetballers Texel '94 blij met promotie naar eredivisie

DEN BURG - Trainer Martijn de Veij is blij met de promotie van Texel '94 naar de eredivisie, maar toch voelt het anders. "Het feestje, de apotheose en de ontlading ontbreken natuurlijk wel. Desondanks ben ik er niet minder blij mee."

Willem Sangers

De Veij wist al even dat de mogelijkheid tot promotie erin zat. "De werkgroep van de KNVB heeft al een tijdje de voorbereidingen gedaan voor de optimalisatie van de zaalvoetbalpiramide. We werden daar als club bij betrokken. Een paar weken hebben we in spanning gezeten of het wel of niet door zou gaan. Het was nog maar de vraag of het idee de stemrondes met de clubs zou overleven."

Nieuwe competitie-opzet De KNVB was niet van plan om de nieuwe competitie-opzet dit jaar al in te voeren. "Ze wilden het pas over een aantal jaar implementeren. Door de coronacrisis is er meer tijd om het project nu af te ronden. Daarom hebben ze besloten om het vanaf deze zomer in te voeren." "We speelden voor het vijfde jaar in de eerste divisie", vervolgt De Veij. "Elk jaar hebben we meegespeeld voor promotie. We werden achtereenvolgens vijfde, vierde, derde en vorig seizoen tweede dus dit jaar moesten we eerste worden. Dat was ook onze wens. Vorig jaar verloren we de nacompetitie-finale op penalty's van White Stones."