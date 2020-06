Virus veroorzaakt massale vissterfte in Andijk en Krommenie

ANDIJK/KROMMENIE - De afgelopen twee weken was er sprake van massale vissterfte in de Grootslagpolder in Andijk en de Krommenieër Woudpolder. Een aantal vissen is onderzocht en het goudvis herpesvirus lijkt de boosdoener te zijn.

In de polder van Andijk zijn de afgelopen twee weken al bijna elf kliko's vol dode giebels geruimd. De vissen blijven boven drijven en zorgen voor een onaangename lucht.

In Krommenie werden door een beroepsvisser vijf levende exemplaren uit het water gehaald. Deze zijn onderzocht in een lab in Lelystad en vandaag is bevestigd dat cyprinid herpes virus achter de sterfte zit. "De vissen in Andijk zijn nog niet onderzocht, maar het is zeer aannemelijk dat ook de vissen in Andijk aan dit virus bezwijken", bevestigd en woordvoerder van het Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier.

Overpopulatie

De uitbraak is niet iets wat vaak gebeurt, vertelt de woordvoerder. "Het is echt ontzettend veel vis wat boven is komen drijven, dat zien we niet vaak." De populatie van de Giebel is de afgelopen jaar hard toegenomen en dat is volgens Beentjes ook de oorzaak dat het virus zich zo snel verspreid. "Tien jaar geleden was dit soort hier nog niet eens. Als de vissen met teveel te dicht op elkaar leven dan slaat een virus snel over."

Ook de zachte winter heeft vermoedelijk bijgedragen. Doordat het soort de hele winter voedsel heeft moeten zoeken is er voedselschaarste en dat zorgt voor verzwakking. Daarnaast is het paaitijd, wat voor de vissen veel energie kost en het water bevat momenteel weinig zuurstof. Het virus komt uitsluitend voor binnen een bepaalde goudvissenfamilie en kan niet op mensen overslaan.