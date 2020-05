Mysterie in polders Andijk en Krommenie: honderden dode vissen in het water

ANDIJK - In de polder Het Grootslag bij Andijk en de Krommenieër Woudpolder drijven honderden dode vissen in het water. Het Hoogheemraadschap staat voor een raadsel: "We zijn volop bezig met het onderzoek."

De dode vissen zijn allemaal giebels; vissen van ongeveer 40 centimeter groot, en zilvergrijzig van kleur. "Ze lijken op karpers. Wij noemen ze ook wel witte, of wilde goudvissen", zegt Rick Beentjes van het hoogheemraadschap.

Beentjes doet onderzoek naar de oorzaak van de massale vissterfte en heeft een theorie. "In eerste instantie dachten we dat er iets met het water was. Maar omdat maar één bepaalde vis sterft, moet het toch met de soort zelf te maken hebben."

Herpesvirus

De vissen gaan waarschijnlijk dood door een virus: het cyprinid herpes virus. "Ook wel het goudvis herpesvirus," legt Beentjes uit. "Dit virus verzwakt en dood de vissen."

Of dit virus door oorzaak is, moet nog blijken. Het hoogheemraadschap gaat een aantal zieke vissen laten onderzoeken in een lab in Lelystad om te kijken of ze het herpesvirus hebben.

Maar als het virus de oorzaak is, dan valt er nog steeds weinig aan te doen. "Ik ben bang dat er verder niks aan te doen is. Het virus verspreidt zich niet via het water, dus je kan het virus ook niet via het water aanvallen. Bovendien bestaat dan ook het risico dat andere vissen hier last van krijgen", zegt Beentjes.

Niet opruimen

Rick Beentjes benadrukt dat mensen de vissen niet zelf moeten opruimen. "Ze kunnen een melding doen bij het hoogheemraadschap en dan ruimen wij de vissen op."

De afgelopen week zijn er al veel meldingen geweest. "Waar we vissen vorige week hebben opgeruimd, komen nu alweer nieuwe dode vissen bovendrijven," vertelt Beentjes. "Ik denk dat dit nog wel even door zal gaan."