Vale gier zweeft over West-Friesland en Noordkop: "Blijft bijzonder"

WEST-FRIESLAND - De afgelopen dagen brachten een of meerdere vale gieren een bezoekje aan West-Friesland en de Noordkop. Waarschijnlijk gaat het om jonge gieren die een geschikt leefgebied zoeken. "Het blijft fantastisch is om die gigantische beesten te zien"

De vogels zijn gisteren gespot in Berkhout en Lutjebroek en vanmorgen werden er nog exemplaren gespot in Drechterland en Den Helder. Volgens boswachter Roelf Hovinga, vlogen ze ten minste een keer per jaar over het gebied, maar het gebeurt wel steeds vaker. Soms ligt dat aan de wind, maar ook andere verrassende factoren spelen een rol. In Spanje - waar het grootste deel van de gieren leeft - zijn vorig jaar de regels rondom storten van slachtafval verandert. "De gieren profiteerden van de kadavers op de stortplaatsen. Die regels zijn aangescherpt en daardoor is het voedselaanbod minder", legt Hovinga uit. Met als gevolg dat de vogel zijn voedsel verop gaat zoeken.

Vale gier Walter Das

Tegelijkertijd neemt de populatie in Zuid-Frankrijk toe. "Als de wind gunstig staat is zo'n grote zwever in een paar uur vanuit het zuiden in West-Friesland." Hovinga vermoed dat de vogels op verkenning zijn naar een nieuw leefgebied, maar West-Friesland zal hen niet bevallen. "Ze houden van bergachtig gebied met veel kadavers. Die vind je hier niet.

Er worden volgens Hovinga gemiddeld genomen meer dwaalgasten gespot dit jaar. Ook de steenarend, de havikarend en de steppearend zijn waargenomen. Ondanks dat de boswachter de vale gier al meerdere malen heeft gezien, blijft hij onder de indruk. "Ik heb ze bestudeerd in Israel en ze doen me aan 'ver weg' denken. Dan blijft het bijzonder om ze hier over te zien zweven."

Vale gier gezien in Den Helder

