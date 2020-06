Muiders en Muiderbergers worden gek van wielrenners op natuurboulevard

De klachten zijn niet van de laatste tijd. Al vlak nadat de natuurboulevard, een langgerekt verhard fiets- en wandelpad over de dijken aan de kust van Muiden en Muiderberg, werd geopend kwamen de eerste klachten. Borden dat er maar maximaal 10 kilometer per uur mag worden gefietst halen niets uit en worden massaal genegeerd.

Het probleem wordt de laatste tijd zo groot dat de gemeente Gooise Meren enkele weken geleden al besloot om de natuurboulevard langs de dijk tussen Diemen en Muiden af te sluiten. Dat moet fietsers en brommers die lak hebben aan de verkeersborden mijden. Het probleem is wel dat de weg nu helemaal dicht is. Ook voor fietsers die zich wel netjes aan de regels houden.

Meer handhaving

PvdA-raadslid Charles Wiss noemt de situatie 'nogal een probleem'. "De racefietsers onderscheiden zich in snelheid en gedrag fundamenteel van de traditionele recreatie- of forensenfietsers", schrijft hij in een brief aan burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. Hij vraagt de burgemeester er wat aan te doen en vraagt om meer handhaving door boa's.

Een paar kilometer verderop, in Muiderberg, speelt hetzelfde probleem. Daar zijn nog geen fietspaden afgesloten, maar razen wielrenners wel met hoge snelheden langs wandelaars en mensen die hun hond uitlaten heen. Niet zelden komt het de andere weggebruikers op een scheldkanonnade van de wielrenners te staan.

Veel frustratie

Het probleem speelt ook in Muiderberg al jaren, zo blijkt uit talloze klachten op social media. Tot grote frustratie van Muiderberger en raadslid Erik Pieter Vlaanderen van het Goois Democratisch Plaform. "Het gaat in Muiderberg om twee stukjes. Het stukje natuurboulevard vanaf de Hollandse Brug tot aan de midgetgolfbaan en even verderop tussen de Flevolaan en de kerk", vertelt Vlaanderen.