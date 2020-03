Gooise wielrenners maken (nog) wel gewoon hun ritjes: "Ik hou wel tien meter afstand"

HILVERSUM - Door het coronavirus is het in landen als Italië en Spanje inmiddels verboden om de fiets op te stappen voor een recreatief ritje. In Nederland kan dat (nog) wel. "Het kan gebeuren dat alles op slot gaat, maar ik denk dat de huidige aanpak de juiste is", zegt een voorbijrijdende wielrenner.

NH Nieuws

De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) roept wel op alleen de fiets op te stappen. Ook is één van de verzoeken niet je neus niet te legen op straat en niet zwaar te trainen. "Ik houd bijna tien meter afstand van anderen. Ik denk dat de buitenlucht prima is om in conditie te blijven. Op die manier kan je wellicht beter tegen het virus", aldus een mountainbiker die normaliter in een groep de fiets opstapt. Gisteren waren er genoeg sportieve mensen in de Hilversume natuur te vinden. Met name de wielrenners en mountainbikers deden dat individueel op enkele duo's na.