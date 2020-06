Positieve reacties op eerste West-Friese corona 'teststraat': "Ik wil gewoon weer aan het werk"

ZWAAG - Woensdagochtend is de eerste West-Friese corona 'teststraat' geopend aan de Oostergouw in Zwaag. Zo'n zeventig mensen hebben zich voor de eerste dag bij de GGD aangemeld voor een test.

NH Nieuws

De testlocatie is bedoeld voor iedereen die lichte klachten heeft en zeker wil weten dat hij of zij geen corona onder de leden heeft. "Ik ben erg blij dat ik getest kan worden want de klachten die ik heb zijn onduidelijk en ik wil gewoon weer aan het werk", vertelt iemand vanuit zijn auto. Alkmaar of Purmerend Tot vandaag moesten West-Friezen die getest wilden worden naar Purmerend of Alkmaar rijden. Dat is vanaf vandaag dus niet meer nodig. "Ik vind het wel prettig dat wij zo dicht in de buurt terecht kunnen. Het is voor ons natuurlijk ook vervelend dat wij hier naar toe moeten maar het is wel fijn dat het zo dichtbij kan", vertelt een mevrouw die voor haar dochter een afspraak heeft gemaakt op de testlocatie.

400 afnames Mocht er een tweede coronagolf aankomen kunnen er in de loods drie controletenten in gebruik worden genomen, die samen goed zijn voor zo’n 400 testafnames per dag. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde in West-Friesland. "In heel de regio Noord-Holland Noord, dus ook in West-Friesland, zien we dat er gelukkig niet heel veel besmettingen zijn. Dat komt omdat we ons met z'n allen goed aan de maatregelen hebben gehouden de afgelopen maanden", vertelt Anneke van Doorn van GGD Hollands Noorden.