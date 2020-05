Eigen corona-testlocatie van West-Friesland komt in Zwaag

"Ik vind het heel belangrijk dat er dichtbij een testlocatie is", vertelt de Hoornse wethouder Marjon van de Ven. "Omdat er in het oostelijke deel van West-Friesland veel zorgpersoneel woont en werkt. Ik heb me hier hard voor gemaakt in de afgelopen weken en zie een grote meerwaarde in het testen van beroepsgroepen en later alle inwoners."

Bereikbare plek

De GGD is blij dat, in samenwerking met de gemeente Hoorn en de brandweer, de locatie gevonden is. Woordvoerder Anneke van Doorn licht toe: "De testlocatie moet aan verschillende eisen voldoen om een veilige en bereikbare plek te zijn voor inwoners."

"We zijn daarom enige tijd op zoek geweest", gaat Van Doorn verder. "Nu is bekend geworden dat we van deze locatie gebruik kunnen maken. De komende dagen gaan we de locatie inrichten en startklaar maken."

Meer testen door versoepeling

Het kabinet heeft onlangs de coronamaatregelen op een aantal punten versoepeld. Een van de voorwaarde van de versoepeling is dat iedereen met coronagerelateerde klachten getest kan worden. Vanaf 1 juni zijn alle inwoners van de regio welkom.

Op de website van GGD Hollands Noorden kun je zien welke beroepen er de komende tijd in aanmerking komen om te testen op corona. Vanaf volgende week wordt meer duidelijk over de opening van de tweede testlocatie in West-Friesland.