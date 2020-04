West-Friesland krijgt eigen corona-testlocatie

Dat er een testmogelijkheid komt in West-Friesland staat nu vast, bevestigt GGD-Woordvoerder Derk Burger, maar wanneer de testlocatie er komt en op welke plaats, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Ook de vorm staat nog open. "Een teststraat is een van de opties, maar we kijken ook naar andere vormen dan alleen testen op één locatie. Een wisselende testlocatie is ook een mogelijkheid." Bijkomend voordeel kan zijn dat het zorgpersoneel zo minder reistijd kwijt is naar een testlocatie. "Dit kan de drempel verlagen om naar een testlocatie toe te gaan."

Uitbreiding beroepsgroepen

Afgelopen dinsdag kondigde Premier Rutte in zijn persconferentie aan dat het aantal groepen dat recht heeft om getest te worden wordt uitgebreid. Zo mogen straks niet alleen zorgmedewerkers, maar ook onder andere medewerkers uit het onderwijs, de kinderopvang en beroepen als fysiotherapeuten en tandartsen gebruik maken van de testlocaties.

De toename van het aantal beroepen dat getest mag worden is geen aanleiding voor een extra testlocatie in West-Friesland. "De testlocatie in Alkmaar heeft voldoende capaciteit en er is nog uitbreidingsmogelijkheid", vertelt de woordvoerder. "We zoeken naar een manier waarop we de zorgmedewerkers zo goed mogelijk kunnen bedienen en daar kan deze extra testlocatie aan bijdragen", aldus Burger.

West-Friese zorgmedewerkers moeten vooralsnog gebruik maken van de testlocatie in Alkmaar; ongeveer tweehonderd West-Friezen maakten hier tot nu toe gebruik van.