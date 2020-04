Zorgpersoneel blij met meer coronatesten, maar GGD bepaalt

VENHUIZEN - Het zijn zware tijden voor het personeel van verzorgingshuis de Bosman in Venhuizen. Vorige week overleden daar vier bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. Dat er nu sneller en laagdrempeliger kan worden getest op het virus, is een opluchting voor het zorgpersoneel.

Toch is niet zo dat nu al het zorgpersoneel getest kan worden. "Wij hebben intern een oproep gedaan dat als onze medewerkers zich willen laten testen, zij zich kunnen aanmelden bij hun leidinggevende", vertelt Els Harder van zorgorganisatie Wilgaerden aan NH Nieuws. "Maar de GGD bepaalt uiteindelijk wie er getest gaat worden. Je moet namelijk wel in aanraking zijn geweest met iemand die potentieel besmet is."

Omdat door de vele besmettingen op de locatie de Bosman in Venhuizen ook medewerkers flinke risico's hebben gelopen, heeft Wilgaerden erop aangedrongen dat al het personeel van die locatie zou kunnen worden getest. "Ons bestuur heeft kunnen afdwingen dat onze medewerkers daar (locatie Bosman red.) in ieder geval getest kunnen worden. Zij krijgen nu voorrang", laat Harder weten.

Uit voorzorg testen

Uit voorzorg al het zorgpersoneel laten testen is geen haalbare kaart. Omdat testen momentopnames zijn, zou je dan iedere personeelslid iedere dag moeten testen, maar daarvoor ontbreekt capaciteit en materiaal.

"Zo'n test geeft eigenlijk maar één dag weer. De dag erna kun je net zo goed besmet zijn", aldus Harder, die aangeeft dat er nog wel wat onduidelijkheid bestaat over de criteria voor het al dan niet testen van zorgpersoneel. "Ook voor ons is het nu nog even de vraag wie we wel en niet mogen laten testen omdat ze gisteren pas zijn gestart met het grootschaliger afnemen van de test bij zorgmedewerkers."