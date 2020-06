Drommedaris programmeert deze zomer alleen lokale artiesten: "We hebben elkaar nodig"

"Een bewuste keuze", licht cultureel manager Annemarike van Putten-Bunschoten toe. "We willen op deze manier de lokale artiesten steunen. We moeten het met elkaar doen. Zonder artiesten hebben wij geen publiek en zonder podium zitten zij thuis."

Doordat er in de zaal van de Drommedaris maar een kwart van de normale hoeveelheid publiek toegestaan is, krijgen de artiesten wel een lagere gage. "Dat was wel even spannend, maar niemand vond dat een probleem. Wij krijgen ook minder binnen dus we leveren zo allebei wat in."

Westfriese krachten bundelen

De binding tussen de artiesten in de regio en het podium is sterk. Eerder maakten zij al samen met 26 Westfriese artiesten een nummer om de krachten te bundelen.

Zaterdag is de eerste avond dat de histotische toren de deuren weer opent. Een spannend moment voor de cultureel manager. "Het voelt toch als een primeur. Alles gaat even anders dan anders en het is afwachten hoe het publiek daar op reageert."