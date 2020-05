Westfriese artiesten nemen samen nummer op: "Er hoort gewoon muziek te klinken"

WEST-FRIESLAND - Meer dan 25 artiesten uit West-Friesland hebben samen een versie opgenomen van het nummer With A Little Help From My Friends van The Beatles. Alles is uiteraard vanuit huis opgenomen, om het coronaproof te houden.

Het idee begon bij Gerdien van Tongeren. Zij reisde samen met haar gezin een jaar lang door Zuid-Afrika. Toen de coronacrisis uitbrak, moest zij naar huis en kwam ze in quarantaine terecht. "We kwamen uit een hele andere omgeving en gingen weer naar huis: dan verwacht je dat thuis alles nog hetzelfde is, maar toen beseften we wat er allemaal niet kon. Mijn man is muzikant en miste het spelen. Ik dacht: al die artiesten zitten thuis, er hoort gewoon muziek te klinken!" Samen met de programmeur van cultureel centrum de Drommedaris werd er een Whatsapp-groep geopend: alle artiesten uit het netwerk werden toegevoegd. "We dachten: we gooien gewoon een idee in de groep, maar er werd echt overenthousiast gereageerd", vertelt Van Tongeren opgetogen. Alle artiesen hebben het nummer volledig ingezongen of gespeeld en producer Ernst van Dusseldorp koos per persoon de sterktste stukken uit om daar een mix van te maken.

Quote "Dit laat zien dat de Westfriese muziekwereld tot veel in staat is" Gerdien van tongeren - voormalig manager De Drommedaris

"Het is echt te gek geworden. Ik krijg er kippenvel van. We hebben dit samen in een paar weken gerealiseerd. Dat laat zien dat de Westfriese muziekwereld tot veel dingen in staat is." Wat de initiatiefnemer betreft blijft het hier niet bij. "Dit is zo goed, dit moeten we straks live gaan spelen met zijn allen. Ik hoop dat het tot veel nieuwe ideeën leidt." Het is meer geworden dan dat Gerdien hoopte toen het idee ontstond. "West-Friezen zeggen niet zo snel dat ze ergens trots op zijn, maar dat kunnen we nu wel zeggen: het is gewoon echt goed."