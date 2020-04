Vriendengroep uit Wervershoof schrijft strijdlied voor de zorg: "Die dankbaarheid blijft je bij"

Sinds gisteravond staat hun eigen versie van het nummer ‘Leun op mij’ van Ruth Jacott online en deze is al meer dan tienduizend keer bekeken en wordt massaal gedeeld.



Waar de meeste muzikanten momenteel thuis zitten, zijn deze drie naast de muziek nog in een andere sector aan het werk. “Uit verveling is het idee dus niet ontstaan”, vertelt ondernemer Jeffrey Oud, “mijn achterbuurman Jeroen Aker nodigde mij uit om een stukje muziek te spelen voor de buurt vanuit onze achtertuinen, maar vanuit de achtertuin gingen we naar een zorginstelling en sindsdien treden we zo’n drie keer per week belangeloos op als het trio: JBJ.”

Strijdlied voor de zorg

Op een locatie van Leekerweide gingen ze al op een kar van woning naar woning om het betreffende nummer van Ruth Jacott te spelen. Toen een zorgmedewerker deelde dat het voelde als een strijdlied voor de zorg, besloot Jeffrey de tekst daar op aan te passen. Daarom zingen zij nu: Samen winnen wij de strijd, leun op mij.

Een studio bood aan het nummer gratis op te nemen, apparatuur werd belangeloos beschikbaar gesteld en zo werd het nummer binnen korte tijd werkelijkheid. Via Facebook werd een oproep gedaan om vanuit de zorg korte filmpjes of foto’s te sturen die uiteindelijk tot een videoclip gemaakt zijn. “De reacties zijn ongekend; ik weet niet wat me overkomt.”