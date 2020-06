Succesvolle proef uitgebreid: zorggroep Samen staat weer meer bezoek toe

NOORDKOP - Op alle locaties van Woonzorggroep Samen mogen vanaf deze week de bewoners weer bezoek krijgen. De proef die begon in zorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf bleek zo'n succes, dat Samen nu op al haar locaties weer bezoek toelaat. Wel blijft het beperkt: per bewoner mag maar één bezoeker een uur in de week komen.

De ouderen waren liefst tweeënhalve maand verstoken van bezoek en smachtten er dus naar om familie weer wat vaker te kunnen zien. Maar ook de familie zelf keek er naar uit. "Ik vertelde mijn moeder dat ik 3 juni bij haar langs zou komen", zo schreef Jeanette op de Facebookpagina van verzorgingstehuis. "En wat denk je wat ze zei? Ik heb de koffiekopjes al lekker klaarstaan. Heb er zo zin in om haar weer te zien zonder dat er een raam tussen zit."

Wel zijn de voorwaarden strikt. Naast dat elke bewoner maar één uur in de week iemand mag ontvangen, moet dit altijd dezelfde persoon zijn. Daarnaast moeten de mensen ook dan de anderhalvemeterregel nog zoveel mogelijk hanteren. Een wandeling bij het huis mag wel.

Toch is ook voorzitter Hans Groenendijk van de raad van bestuur opgetogen. "Wij zijn ontzettend blij dat de pilot zo goed heeft uitgepakt. We hebben gezien dat de bewoners en de mantelzorgers die op bezoek mochten komen echt opleefden van het bezoek. Het is toch anders om elkaar in het eigen appartement te mogen ontmoeten dan van achter glas."

Verder verruimd

Als alles goed gaat, kan de bezoekregeling nog verder worden verruimd. "Wel willen we benadrukken dat het bij deze eerste fase van verruiming gaat om een bezoekregeling die aan strikte landelijke voorwaarden moet voldoen om de risico's op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Bezoek is alleen toegestaan op een afdeling waar geen besmetting met het coronavirus is geconstateerd. Gelukkig zijn op dit moment al onze locaties corona-vrij."