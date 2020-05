Zorglocatie Lelypark tevreden over eerste dag proef met bezoekers: "Mensen zijn blij"

WIERINGERWERF - De eerste dag van de landelijke proef waarbij onder andere bewoners van het Lelypark voorzichtig aan wat bezoek mogen ontvangen, is goed verlopen. De locatie van woonzorggroep Samen in Wieringerwerf doet samen met nog 24 andere instellingen in Nederland mee aan de pilot.

"Het is echt goed gegaan", vertelt teamleider Marieke Hendriks op locatie Lelypark. Bij de entree liggen de lijsten met de roosters. Elke bewoner mag één vaste bezoeker aanwijzen die dan twee keer in de week een uur mag langskomen. "We hadden een fijne start met blije bewoners en tevreden bezoekers. Ik denk dat het goed is gegaan."

Berna Wagenaar komt vandaag langs. Zij gaat op bezoek bij haar 87-jarige moeder: "Ik had voorgesteld om een lekker potje te Rummikubben. Maar mijn moeder wil liever haar zomer- en winterkleren verwisseld hebben. Nou, dan gaan we daar toch mee beginnen maar dan is zo'n uurtje wel snel om."

Aangemeld

Het Lelypark had zichzelf aangemeld om aan de landelijke proef mee te doen: "We hebben aangegeven dat we het graag wilden doen. We hebben hier langdurige zorg met en zonder behandeling, we bieden diverse facetten daarin aan en ik denk dat we daarom ook zijn uitgekozen", vertelt teamleider Hendriks.

Helemaal afgezonderd van de wereld heeft de moeder van Berna Wagenaar niet gezeten. Met het mooie weer kon ze af en toe naar de tuin: "Dan namen we een tuinstoeltje mee en konden dan op grote afstand met elkaar praten. Maar dit is weer een stapje verder. Mijn moeder was steeds heel positief en heeft het hartstikke goed gedaan. Ze snapt ook echt dat het allemaal niet anders kon maar ze miste ons natuurlijk wel."

Regels

Voor de zorginstelling was het een flinke uitdaging om aan alle eisen te voldoen: "Ja, om alles conform de regels te krijgen was een uitdaging. We wilden ook iedereen een plekje geven, de roosters zijn rond maar dat was wel een puzzel. En we willen ons personeel hierin ook een goed gevoel geven en dat is gelukt, de medewerkers zijn trots", vertelt Marieke Hendriks.

Berna Wagenaar kon vanmorgen vanaf half 11 bij haar moeder op visite. "Hier word je wel weer even blij van. Het ging hartstikke goed. Was gezellig, even lekker kunnen bijkletsen. Zo'n uurtje is veel te kort maar het was wel leuk eventjes zo." Komende donderdag kunnen moeder en dochter verder kletsen. Dan staat het volgende bezoek ingeboekt.