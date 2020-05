Bewoners Lelypark in Wieringerwerf mogen weer bezoek ontvangen door GGD-pilot

WIERINGERWERF - Zorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf is een van de 25 verpleeghuizen waar de bezoekersregeling verruimd gaat worden. Het doel is om te kijken wat voor invloed het toestaan van bezoek heeft op de verspreiding van het coronavirus.

In de persconferentie van afgelopen woensdag, waarin het kabinet bekend maakte dat de maatregelen stapsgewijs versoepeld gaan worden, werd ook duidelijk dat in elke GGD-regio een verpleeghuis wordt aangewezen waar bezoek weer toegestaan wordt.

Zorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf maakte gisteren bekend dat de pilot in GGD-regio Hollands Noorden bij hen zal plaatsvinden. Wat de nieuwe bezoekersregeling precies inhoudt brengen zij nog niet naar buiten. Wel is duidelijk dat het geen vrije inloop zal betreffen.

De pilot gaat aankomende week van start en zal twee weken duren. Daarna wordt geëvalueerd. "Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, aangezien dit mogelijkheden biedt om bezoek toe te laten bij onze bewoners", aldus Caroline Beentjes, lid van de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen, waar Lelypark onder valt. "Maar nog belangrijker, we kunnen met onze ervaringen in deze pilot bijdragen aan het zoeken naar de juiste voorwaarden om bezoek voor alle bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland mogelijk te maken."