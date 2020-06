Supporters blijven FC Volendam trouw: een derde van 1400 seizoenkaarten is verlengd

VOLENDAM - De seizoenkaartcampagne van FC Volendam is zes dagen aan de gang. De teller staat op dit moment op 517. "Dat stemt mij zeker positief. Vorig jaar hebben we 1400 seizoenkaarten verkocht. We zitten nu op ruim een derde daarvan binnen een week", laat medewerker communicatie Sonny Sier weten.

Sier vindt het lastig om te bepalen op welk moment Volendam 'tevreden' is. "We spiegelen ons een beetje aan andere clubs. Ik heb laatst contact gehad met De Graafschap. Zij hadden na een week ook een derde van het aantal seizoenkaarten verkocht ten opzichte van vorig jaar. Op dit moment houden we dus gelijke trend met De Graafschap. Dat is vergelijkend materiaal."

"Je zou bijna zeggen dat we tevreden zijn als we het aantal seizoenkaarten van vorig seizoen bereiken", vervolgt Sier. "Dat zou een mooi aantal zijn, maar dat is een beetje hoog gegrepen. We hebben in ieder geval iets moois neergezet, je merkt dat we daar ontzettend veel sympathie van krijgen door supporters. Uiteindelijk willen we promoveren naar de eredivisie. Seizoenkaarthouders kunnen met het bestellen van hun kaart een aanzienlijke bijdrage leveren aan dat doel."