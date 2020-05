Geen 'financiële besognes' bij FC Volendam door coronacrisis

"Bij Volendam is het nu nog niet zorgwekkend", zegt Molenaar, directeur externe betrekkingen bij de eerste divisionist. "Er is vooralsnog voldoende vlees op de botten om het te overbruggen, maar het moet niet te lang duren. Vooralsnog hebben we nu geen financiële besognes. We zijn ook zuinig bezig. Of het een idee is dat ook spelers uit de eerste divisie salaris in moeten leveren? Dat was voor ons geen optie, anders ga je onder het bestaansminumum zitten."

Volgens Molenaar biedt de coronacrisis ook mogelijkheden op de transfermarkt. "We kijken rond, maar dat deden we het hele jaar al", zegt hij daarover. "Het kan zo zijn dat clubs snakken om spelers te verkopen om te overleven. Je moet wachten, want het moment kan zo daar zijn. Er kunnen hele rare bewegingen op de markt plaatsvinden de komende maanden."

Van de Ven

Een speler waarvan Molenaar hoopt dat hij niet wordt verhandeld op de markt, is Micky van de Ven. De intentie en de verwachting is dat hij het komende seizoen bij FC Volendam blijft en daarmee de andere geïnteresseerde (top)clubs nog even in de wachtkamer laat staan. "Van de Ven is net negentien jaar oud", weet Molenaar. "Wij hebben hem gescout bij Fortuna Wormerveer. Hij zit al heel lang in de jeugd van Volendam. Hij heeft nog een contract voor drie jaar. We hebben met hem afgesproken dat hij het komende seizoen nog bij ons blijft spelen. Dat is voor zijn ontwikkeling het beste, zodat hij stappen kan maken onder Wim Jonk."