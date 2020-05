Record voor FC Volendam op openingsdag seizoenkaartcampagne

VOLENDAM - FC Volendam is het aantal van 250 seizoenkaarten voor komend seizoen al ruim gepasseerd. De seizoenskaartcampagne van de Volendammers is donderdag begonnen met een record. De club maakte namelijk bekend dat er al minimaal 250 seizoenkaarten waren besteld op de openingsdag.

Zakelijk directeur Richard de Weijze merkt een bepaalde 'honger' bij supporters. "De seizoenkaartactie loopt erg goed. Daar zijn we echt heel blij mee. Zeker in deze tijden. Het doet iedereen binnen de club goed dat onze fans er vertrouwen in hebben. Je ziet dat het ook heel erg leeft op social media. Mensen moedigen elkaar aan om seizoenkaart te kopen of verlengen, daar zijn we hartstikke trots op."