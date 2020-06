Vrouw (43) en jongen (17) aangehouden voor brandstichting in volgeboekt hotel Zaandijk

Omdat de brandweer het vuur snel onder controle had, bleef de schade beperkt. Wel had het volgens de politie 'makkelijk uit de hand kunnen lopen', want het hotel was op het moment van de explosie volgeboekt .

De recherche is de twee na 'uitgebreid onderzoek' op het spoor gekomen en probeert momenteel te achterhalen wat de exacte rol van de verdachten is geweest. Onduidelijk is of de twee ook verdacht worden van brandstichting bij hetzelfde hotel, in januari vorig jaar.